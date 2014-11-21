На выходных в Украину придет похолодание из Арктики и мокрый снег

По дороге холодный воздух трансформируется и сильных морозов пока не ожидается. Однако небольшие и умеренные в течение субботы-воскресенья возможны. Температура воздуха ночью 0-6 градусов мороза, на северо-востоке и востоке до 9 мороза, днем от 2 мороза до 5 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

Антициклон с востока обусловит преимущественно сухую погоду, лишь на западе и севере ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, гололед, на дорогах гололедица.

В западной части ожидаются местами небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0+5 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая погода, лишь местами туманы и морось. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, местами -3-9 градусов, днем от 3 мороза до 4 тепла.

В центральных областях без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины - без осадков, на дорогах гололедица, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, днем от 3 мороза до 4 градусов тепла.

В южной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла, на юге Крыма до 10 градусов тепла.

В Киеве в выходные преимущественно сухо, лишь местами небольшие осадки, возможны туманы и морось. Температура воздуха ночью 2-5 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный и восточный, 5-12 м/с.