Кировоградскую область хотят переименовать

Кировоград был переименован в Кропивницкий почти два года назад.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) (№ 8380).

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Текст законопроекта на сайте парламента не обнародован. Его авторами являются более 100 депутатов из разных фракций, групп, а также внефракционных.

В то же время один из авторов законодательной инициативы, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец в комментарии УНИАН сообщил, что переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград - в Кропивницкий. "Кропивницкая область", - сказал Емец.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2016 Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.