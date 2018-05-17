Суд в Италии начнет рассмотрение дела украинского нацгвардейца Маркива 6 июля - адвокат

Таким стал итог сегодняшнего предварительного заседания суда в Павии, прокуратура которого завершила расследование дела Маркива.

Украинский военный Виталий Маркив предстанет перед судом в Италии 6 июля этого года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката нацгвардейца Раффаэлле Делла Валле.

По его словам, таким стал итог сегодняшнего предварительного заседания суда в Павии, прокуратура которого завершила расследование дела Маркива.

Будущий процесс будет проходить в суде города Ассизи.

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В четверг, 17 мая на заседании присутствовал мэр Павии Массимо Депаоли, чтобы засвидетельствовать близость местной власти к семье фотографа. Сам Маркив, который почти год находится под стражей в тюрьме Милана, решил не являться на заседание.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска 24 мая 2014 года.

17 июля суд в городе Павиа провел предварительный допрос Маркива.

По данным украинского следствия, два журналиста погибли в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.