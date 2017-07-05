Гвардейца Маркива в Италии судят по сомнительным показаниям двух журналистов - СМИ

Итальянские обвинения бойца Нацгвардии Виталия Маркива основаны на показаниях двух журналистов, которые якобы общались с бойцом после гибели фотографа Андреа Роккелли, в смерти которого собственно и обвиняют украинца. Других доказательств в деле нет.

Об этом свидетельствуют материалы дела против Маркива, которые получила ТСН.

При этом украинского бойца упорно называют его "добровольцем", а особенно "волонтером, который стал командиром", хотя Маркив официально находится в рядах Национальной гвардии Украины. Еще одна итальянская журналистка, указанная в материалах против украинца, говорит, что "нет ничего удивительного, поскольку на то время было слишком мало официальных солдат, поэтому очень просто становилось так, что последний прибивший волонтер становился начальником подразделения".

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"...Он принимал участие вместе с другими неопределенными лицами в полувоенных неофициальных формированиях, которые сотрудничали с официальными Вооруженными силами Украины, задействованными для борьбы с сепаратистскими группировками на территории украинского Донбасса, а именно в г. Славянск начиная с марта 2014 года. Имея базой позиции на склоне "Карачун" и руководствуясь умышленной уголовной целью спровоцировал смерть итальянского гражданина Андреа Роккелли, используя против последнего (и против всех тех, с кем последний проводил фоторепортаж на местности) сначала многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия, а затем, после того как Роккелли спрятался в небольшом овраге, с целью спасти свою жизнь, выпустил 20 выстрелов из миномета по его убежищу, прицеливаясь таким образом, чтобы точнее поразить цель, и попасть в Андреа Роккелли, который вследствие этого был убит вместе со своим российским коллегой Андреем Мироновым, а также тяжело ранить французского журналиста Уильяма Ровелона и двух других лиц украинской национальности, которых нет возможности идентифицировать. Имея в качестве отягчающих обстоятельств чрезвычайную жестокость и принимая во внимание тип оружия, который использовался, чтобы попасть в беспомощного человека (который отошел и попытался спрятаться в овраге), а также количество выстрелов и калибр вооружения, использованный в Украине 24 мая 2014 года...", - говорится в деле.

При этом известно, что Маркив находился в двух километрах от места гибели итальянца и не имел оружия, которое бы дострелило до локации, на которой находился фотокор.

Свидетели утверждают, что журналист Марчелло Фаучи поддерживал с Маркивым связь в Facebook. Фаучи утверждает, что якобы через соцсети узнал о том, что Маркив вступил в ряды батальона. А о своей причастности к убийству итальянского фотокора украинец якобы самостоятельно подтвердил в интервью. Также как доказательство приводится то, что Маркив есть в списке друзей в соцсети свидетелей по делу – Фаучи и Морани.

"Благодаря расследованию оперативной группы по Милану было выяснено что Виталий Маркив проживал в Италии, а именно в городке Толентино (регион Марке), где и сейчас проживают его родители, до января 2014 года, после чего, узнав о стычках на площади Майдан, он отправился в Украину, и не только это: оперативная группа выяснила, что лицо имеет украинское гражданство, и это объясняет его владение итальянским языком", - отмечается в материалах.

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В материалах обвинения приводятся расшифровки прослушанных разговоров родителей Маркива:

"В связи с прослушиванием некоторых телефонных разговоров становится ясным, что он участвовал в столкновениях на Майдане (звонок от 6 мая 2017 года), в котором мать подозреваемого Оксана, в разговоре утверждает следующее: "Виталик уже тогда, на Майдане, мне говорил, что надо ходить с гранатой, чтобы избежать тюрьмы... Он говорил, что они оставляли себе на всякий случай резервную гранату, чтобы избежать заключения"; оперативное прослушивание подтвердило, что подозреваемый и сейчас задействован в военных операциях, это следует из разговора от 2 мая 2017 года между отчимом Маркива с братом:

Брат: "Как там твой сын? Как ему там?"

Отчим: "Он бьется на войне, там стреляют, месяц он дома, и другие три на фронте, сейчас он учится в академии, чтобы стать офицером, поэтому он всегда в напряжении... сейчас не знаю, приедет ли он в июне... но там они не играют... там стреляют чтобы стрелять... Там снайперы, если ты рассеян, снесут тебе голову только так... все снайперы... но он сам себе такое выбрал...".

На основе телефонного звонка от 27 апреля 2017 года становится понятным, как Виталий Маркив стал командиром подразделения. В этом разговоре мать подозреваемого рассказывает своей собеседнице: "Он мне говорит: мама, поведение солдат всегда зависит от поведения командующего. Как такое возможно, что мои солдаты не пьют и не стреляют друг в друга? Потому что должна быть дисциплина и хороший пример. Только после этого можешь требовать что-то от них"".

Отмечается, что суд над Маркивым отложили на неопределенный срок, так как украинец отказался от государственного адвоката, а его новому защитнику необходимо ознакомиться с материалами. Прокурор требует держать Маркива под стражей, поскольку тот, по возвращению в Украину, может вернуться на фронт. Семья Маркива и дипломаты отказываются от контактов с прессой, поскольку боятся навредить делу. Даже до начала суда над украинцем итальянская пресса уже называет украинца убийцей.