Во Львове трое парней до смерти избили милиционера

Работники львовской милиции задержали троих подозреваемых в избиении до смерти милиционера, передает LB.ua.

"Установлено, что 26-летний работник милиции вместе со своим 30-летним товарищем 19 ноября, около полуночи, находились в одном из кафе-баров на улице Сиховской. Неподалеку от них, за соседним столиком находилась компания мужчин. Один из них громко выражался нецензурными словами. Работник милиции представился им и сделал замечание, но злоумышленник начал спорить со стражем порядка. В результате между ними возникла словесная перепалка, а позже - драка", - сообщает пресс-служба ГУ МВД во Львовской области.

От полученных травм 26-летний милиционер скончался в карете скорой помощи. У него осталась жена и малолетний ребенок.

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Правоохранители задержали трех мужчин в квартире многоэтажки в Сиховском районе, где они снимали квартиру, приехав во Львов искать работу. Двум из них по 23 года, третьему - 21 год. Все они находятся в родственных отношениях.

Правоохранители также установили личность девушки, которая была со злоумышленниками в момент совершения ими уголовного правонарушения. Она сообщила следователям, что работник милиции представился и попросил, чтобы его товарищи вели себя толерантно. Когда же он вышел на улицу, ее знакомые выбежали за ним, началась драка.

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"Одна из девушек, которая присутствовала при этом, цинично и хладнокровно снимала драку на видеокамеру своего мобильного телефона", - сообщают в милиции.

Раскрыть преступление помогли общественные организации «Варта-1» и «Варта-700»

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.