В Умани задержали пенсионера с гранатометом

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в УМВД в Черкасской области, мужчину с тубусом ручного гранатомета в руках заметили прохожие и вызвали милицию.

Как выяснили правоохранители, мужчина является известным в городе волонтером. Он нес отстрелянный тубус от ручного гранатомета «Муха» и пакет с патронами к автомату АК-47. Пенсионер рассказал, что нес это оружие в местный музей, чтобы сдать их в качестве экспонатов.

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Милиция выясняет все обстоятельства этого инцидента, а изъятое оружие направлено на экспертизу.