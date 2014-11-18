В Умани задержали пенсионера с гранатометом
18:41, 18 ноября 2014Общество
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В городе Умань Черкасской области в районе железнодорожного вокзала сотрудники милиции сегодня задержали пенсионера, который нес гранатомет.
Пенсионер переносил гранатомет / УНИАН
Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в УМВД в Черкасской области, мужчину с тубусом ручного гранатомета в руках заметили прохожие и вызвали милицию.
Как выяснили правоохранители, мужчина является известным в городе волонтером. Он нес отстрелянный тубус от ручного гранатомета «Муха» и пакет с патронами к автомату АК-47. Пенсионер рассказал, что нес это оружие в местный музей, чтобы сдать их в качестве экспонатов.
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Милиция выясняет все обстоятельства этого инцидента, а изъятое оружие направлено на экспертизу.
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