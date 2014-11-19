Дело отпустившей экс-беркутовца судьи передадут в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско.

Он напомнил, что именно благодаря изменению меры пресечения подозреваемому Садовнику судьей Волковой он смог сбежать.

“Прокуратура сразу отреагировала на это, и судье было вручено сообщение о подозрении в совершение уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса – «принятие заведомо неправосудного решения». В Высшую квалификационную комиссию судей направлено ходатайство об отстранении судьи от занимаемой должности. На данное время следственные действия по этому уголовному производству завершаются и, я думаю, что на протяжении ближайшего месяца уголовное производство будет направлено в суд для рассмотрения по существу”, - сказал Залиско.

Как сообщал УНИАН, 6 октября с.г. Генеральная прокуратура сообщила о подозрении судье Печерского райсуда г. Киева Волковой по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.375 УКУ - принятие судьей заведомо неправосудного постановления, которое повлекло тяжкие последствия.

Читайте такжеСуд вновь перенес заседание по делу беркутовца, обвиняемого в расстреле МайданаВо время расследования, которое проводит прокуратура г. Киева, было установлено, что указанная судья, понимая заведомо неправосудный характер принятого решения, вопреки требованиям уголовного процессуального закона, составила и приняла заведомо неправосудное постановление, которым отказала в удовлетворении ходатайства о продолжении срока содержания под стражей командира "Беркута" Садовника.

"Вместо этого судьей была применена мера пресечения - домашний арест и освобождение Садовника из-под стражи в зале судебного заседания. В результате подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления Садовник во избежание наказания скрылся с места своего постоянного проживания", - говорится в сообщении ГПУ.

На данное время следователями Генеральной прокуратуры он объявлен в розыск.

Санкция ч.2 ст.375 УК Украины предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.