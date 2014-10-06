Генпрокуратура объявила подозрение судье по делу экс-беркутовца

Заместителем Генерального прокурора Украины осуществлено сообщение о подозрении судье Печерского районного суда Киева Светлане Волковой по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.375 УК Украины - вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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В ходе расследования, которое проводит прокуратура г.Киева, установлено, что указанная судья, понимая заведомо неправосудный характер принятого решения, вопреки требованиям уголовного процессуального закона, составила и постановила заведомо неправосудное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей командира "Беркута" Дмитрия Садовника.

"Вместо этого судьей была применена мера пресечения - домашний арест и освобождено последнего из-под стражи в зале судебного заседания. В результате подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления Садовник с целью избежания наказания исчез с места жительства", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями Генеральной прокуратуры он объявлен в розыск.

Санкция ч.2 ст.375 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева в феврале этого года.

Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако по ходатайству самого Садовника и его адвоката суд несколько раз переносил заседания.

Так, 1 октября суд в третий раз перенес рассмотрение вопроса избрания меры пресечения Садовнику в связи с его неявкой. Адвокат Садовника заявил, что его подзащитный не может явиться в суд, поскольку "ему отобрало руку и ногу".

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3 октября Садовник опять не явился на заседание Апелляционного суда. Представитель прокуратуры проинформировал коллегию судей о том, что Садовника не удалось доставить в зал суда, так как по месту его пребывания никто не открыл дверь, хотя электронный браслет, который за решением Печерского суда, подозреваемый обязан носить на себе, показывал, что он должен находиться в этом доме.

В свою очередь адвокат Садовника предложил перенести судебное заседание на понедельник, 6 октября, чтобы он смог установить местонахождение своего подзащитного.

Сегодня, 6 октября, адвокат Садовника Сергей Вилков заявил, что его подзащитного похитили еще 3 октября, о чем есть заявление в милицию со стороны жены Садовника.