Завтра в Украине штормовой ветер, гололед и мокрый снег

Принесет неблагоприятную погоду циклон Теа, центр которого расположится над Болгарией и Румынией.

Об этом пишет сайт opogode.

Температура воздуха ожидается в пределах ночью от 4 тепла до 4 мороза, в Крыму до 8 тепла, днем от 2 мороза до 6 тепла, в Крыму 4-10 градусов выше нуля.

В западной части ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью 0+5, днем +4+9 градусов.

В северных областях пройдут мокрый снег и дождь, порывистый ветер, на дорогах гололедица. В Сумской области будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. В Винницкой области пройдут сильные осадки. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем -1 + 4 градуса.

На востоке Украины - преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 0+6 градусов.

В южной части дождь, местами возможен мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. В Одесской и Николаевской областях - сильные осадки. Температура воздуха ночью 0+5, днем 2-7 тепла, в Крыму до 8-10 градусов тепла.

В Киеве будет холодная погода, мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах возможны сильные осадки. Температура воздуха ночью 0-3, днем 0+3 градуса.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.