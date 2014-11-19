В Украине насчитали почти полмиллиона временно перемещенных граждан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин на заседании правительства.

"В целом по Украине у нас сегодня 466 тысяч перемещенных лиц", - сказал он.

По его словам, на учет поставлены уже 212 тысяч человек.

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"Что касается Киева, то эта цифра - около 20 тысяч, но наибольшая численность (перемещенных лиц) - в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской областях", - добавил Мущинин.

Ранее сообщалось, что в некоторые города Донбасса начинают возвращаться их жители. В частности в Краматорск вернулась почти половина жителей (40%), которые были вынуждены покинуть город из-за боевых действий.