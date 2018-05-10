В СБУ назвали причину допроса коммуниста Симоненко

Ранее во время обыска у Симоненко следователи изъяли предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем.

Следователи Службы безопасности Украины допросили лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Уже допросили его в рамках производства, информация о котором была обнародована на сайте СБУ 8 мая», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в СБУ заявили, что провели у руководителей запрещенной Коммунистической партии ряд санкционированных обысков, во время которых была обнаружена запрещенная коммунистическая символика.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений", - говорилось в сообщении СБУ.

Также в спецслужбе заявили, что у Симоненко во время обыска следователи изъяли предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов.

Обыски прошли в Киеве и области в рамках расследования следователями СБУ уголовного производства по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем в пресс-службе КПУ подтвердили факт проведения обысков, назвав их незаконными. При этом уточнили, что СБУ проводила следственные действия у руководителя политсилы Симоненко, лидера комсомола Украины Михаила Кононовича, а также в столичном офисе партии.

Справка УНИАН. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины на основании правового заключения Комиссии по вопросам соблюдения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», которая установила несоответствие деятельности, наименования и символики КПУ требованиям украинского законодательства.