Жуткое убийство украинки в Италии: появились подробности

В ночь убийства в доме, где произошла трагедия, находились родственники погибшей Марины Новожиловой.

Журналистам удалось узнать подробности жуткого происшествия в итальянском городке Мелфи провинции Поненца, где 33-летний итальянец Антонио Жирарди убил свою жену-украинку Марину Новожилову, после чего сам покончил с собой.

В ту ночь в доме, где произошла трагедия, находились родственники погибшей Марины Новожиловой: ее родная сестра Алена с мужем Дмитрием и маленьким сыном. В момент, когда произошло убийство, они были в соседней комнате, передают "Факты".

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"Убийство произошло на втором этаже дома, а мы были на первом, — рассказал муж сестры Марины Новожиловой Дмитрий Яновский. — Дверь нашей комнаты была закрыта, мы спали и не слышали выстрела. Рано утром нас разбудил домофон. Это пришел сменщик Антонио. Я плохо знаю итальянский, но понял, что он разыскивает Антонио. "Так он же на работе, — говорю. — В ночную смену". Но сменщик сказал, что на работе его нет, а машина здесь, и к тому же неправильно припаркована. Он попросил позвать Антонио. Я поднялся на второй этаж и обнаружил их тела… То, что произошло, не укладывается в голове. Не понимаю, как Антонио мог такое натворить. Сейчас на месте убийства работает группа карабинеров, дом опечатан. Карабинеры расшифровывают записи их с Мариной разговоров, изъяли все телефоны. Мы с женой и сами надеемся, что полиции удастся выяснить, что стало причиной такого страшного поступка".

По словам Яновского, глядя на этого человека, он даже подумать не мог, что Жирарди способен на такое. Также он заверил, что серьезных конфликтов у женщины с ее мужем не было. Поэтому убийство на почве ревности — это пока только одно из предположений правоохранителей.

"Тело Марины уже двое суток в морге. Когда мы сможем ее похоронить, не известно. Забрать ее в Украину мы не сможем — это будет стоит около 12 тысяч евро, у нас нет таких денег. Решили хоронить здесь, в Италии", - добавил муж сестры Марины Новожиловой.

Напомним, издание "Информатор" сообщило, что 8 мая в Мелфи провинции Поненца (Италия) 33-летний Антонио Жирардо после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Позже отмечалось, что украинский консул выясняет информацию об убийстве гражданки Украины Марины Новожиловой в Италии.