В "Нацкорпусе" заявили, что "Интер" не ответил на требования пикетчиков

В партии заявляют, что сегодняшним пикетом против антиукраинской редакционной политики канала "Национальный корпус" не ограничится.

Представители телеканала "Интер" не ответили на требования пикетчиков - активистов партии "Национальный корпус" и организации "Национальные дружины" снять с эфира пропагандистский контент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов.

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что никакой реакции канала "Интер" на требования, озвученные митингующими, официально не было обнародовано и даже неофициально, поэтому мы не знаем, сделали или не сделали редакторскую правку заказчики материалов, связанных с этим концертом", - сказал Алферов.

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Между тем, он добавил, что аналитики партии внимательно будут смотреть праздничный концерт на "Интере", который начался в 20.30, чтобы выявить, был ли изъят из записи концерта пропагандистский пророссийский контент.

"В настоящее время начался концерт... У нас есть планы на любой их ответ. Здесь не будет однозначной позиции "да" или "нет". Мы все равно должны все понимать, что телеканал "Интер" является средством, которое ретранслирует Кремль", - заявил Алферов.

По его словам, учитывая то, что в Украине уже не первый год продолжается война, телеканал "Интер" своей редакционной политикой "пытается расколоть государство".

"План действий не один. На каждый шаг канала "Интер" будет соответствующая реакция... У нас очень много планов. На самом деле, от степени адекватности редакторской политики "Интера" зависит и степень противодействия их абсолютно пророссийским месседжам", - подчеркнул пресс-секретарь партии.

При этом он отказался уточнить детали плана.

Отдельно Алферов отметил, что сегодняшним пикетом «Национальный корпус» не ограничится.

"Мы смотрим внимательно концерт и анализируем их деятельность, и в соответствии с этим будут предприняты окончательные шаги", - сказал Алферов.

Он также добавил, что активисты действуют "исключительно в рамках правового поля" и "оставляют за собой право действовать в рамках общественного поля, как в 2013-2014 годах".

Как сообщал УНИАН, утром представители "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" начали пикетировать здание телеканала "Интер" на ул. Дмитриевской в Киеве.

По состоянию на 19.30 возле здания находились около 100 пикетчиков.

Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.