"Танцы на ранах общества": Нацсовет отреагировал на скандальное видео с концерта "Интера" к 9 мая

Нацсовет отметил, что в социальных сетях вспыхнуло возмущение из-за ролика, смонтированного из кадров грядущего «праздничного» телепродукта «на одном из каналов».

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала «Интер» к 9 мая, опубликовав призыв не раскалывать общество.

«Нужно помнить, что средства массовой информации имеют большое влияние на общество. Попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет сегодняшнее украинское государство. Поколения, что сегодня творят новые смыслы, активное демократическое общество, которое живет во времени покорения космоса, уникальных технологий, образования без границ, открытого мира требует и адекватной информационной сферы. И это должно быть пространство, свободное от манипуляций», – говорится в обращении Нацсовета на сайте регулятора.

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Отмечается, что в обществе сегодня «много боли». «Страна пятый год защищает свою суверенность от нападения российского агрессора, оплакивает сегодняшних погибших, спасает лишенных оккупантами дома. И в то же время вспоминает миллионы погибших в прошлой, Второй мировой, войне – 73 года не стишили боли, ибо ее все это время и не лечили...Украина отдает дань уважения тем, кто вернулся живым, остановив нацизм и выжив потом в затяжной и всепоглащающей сталинщине, осмысливает уроки истории, перестает быть безродним советским племенем, залечивает тяжелые ментальные раны, ищет пути примирения во имя цивилизации, где все уважали бы память друг друга, учились согласию, уважению к разным судьбам и единению для будущего неповторения беды. Все это дорого стоит каждой семье, каждому человеку», – отметили в Нацсовете.

Ведомство подчеркивает, что в социальных сетях вспыхнуло возмущение из-за ролика, смонтированного из кадров грядущего «праздничного» телепродукта «на одном из каналов».

«Очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде «голубого огонька» – является никакой не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более старших людей, чьи жизни заслуживают уважения», – говорится в сообщении.

Нацсовет призвал вещателей взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, оградить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем согражданам – о ценности жизни и высокой стоимости мира.

«В День памяти и примирения нужно найти истинные слова свободы – что лечат, поддерживают, поворачивают людей лицом друг к другу», – резюмирует регулятор.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.