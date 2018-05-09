В Киеве около 100 активистов продолжают пикетировать здание телеканала «Интер»

За соблюдением порядка на акции наблюдает незначительное количество правоохранителей.

В Киеве около 100 активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружин» продолжают пикетировать здание телеканала «Интер» на улице Дмитриевской с требованием к руководству канала отказаться от показа в эфире концертов с пропагандистскими лозунгами.

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Как передает корреспондент УНИАН, акция длится с утра, несмотря на то, что здание по данному адресу закрыто.

Участники пикета разместились вдоль всего периметра здания телеканала и у соседних домов.

За соблюдением порядка на акции наблюдает незначительное количество правоохранителей.

По-прежнему у одной из палаток из автономной аудиосистемы раздается электронная и рок-музыка. Перед активистами никто не выступает.

Ожидается, что пикетирование завершится вече.

Как сообщал УНИАН, на странице «Нацкорпуса» в Facebook отмечается, что представители партии и «Национальных дружин» пришли «под стены телеканала" Интер "сказать о том, что праздничный концерт к 9 мая с пропагандистскими лозунгами - это пощечина всей стране и, прежде всего, украинским патриотам. Мы пришли напомнить руководителям канала о том, что в стране идет война».

Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не разделять общество.