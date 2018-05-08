Полиция прогнозирует напряжение обстановки в некоторых регионах 8 и 9 мая (видео)

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прогнозирует напряженность оперативной обстановки в некоторых регионах Украины 8-9 мая.

В Дни памяти и примирения (8 и 9 мая) на работу выйдут более 17 тысяч правоохранителей.

Как говорится в сюжете ТСН, к охране порядка привлекли полицейских, нацгвардейцев, а также пограничников и спасателей. Силовики ожидают напряжения ситуации в отдельных регионах, не исключают провокаций. Впрочем, говорят, ситуацию держат под контролем.

Так, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прогнозирует напряженность оперативной обстановки в некоторых регионах Украины 8-9 мая.

«Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, а еще и в нескольких регионах — Запорожский регион, традиционно Днепропетровский регион», - отметил он.

В большинстве регионов правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы в эти дни.