Полиция прогнозирует напряжение обстановки в некоторых регионах 8 и 9 мая (видео)
11:17, 08 мая 2018Общество
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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прогнозирует напряженность оперативной обстановки в некоторых регионах Украины 8-9 мая.
В большинстве регионов правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы / фото УНИАН
В Дни памяти и примирения (8 и 9 мая) на работу выйдут более 17 тысяч правоохранителей.
Как говорится в сюжете ТСН, к охране порядка привлекли полицейских, нацгвардейцев, а также пограничников и спасателей. Силовики ожидают напряжения ситуации в отдельных регионах, не исключают провокаций. Впрочем, говорят, ситуацию держат под контролем.
Так, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прогнозирует напряженность оперативной обстановки в некоторых регионах Украины 8-9 мая.
«Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, а еще и в нескольких регионах — Запорожский регион, традиционно Днепропетровский регион», - отметил он.
В большинстве регионов правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы в эти дни.
В Дни памяти и примирения на работу выйдут более 17 тысяч правоохранителей
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