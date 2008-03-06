Казахстан хочет увеличить поставки нефти и газа в Украину

Казахстан имеет потенциал и желание увеличить поставки нефти и газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Н.НАЗАРБАЕВ напомнил, что Казахстан имеет огромные запасы нефти и газа и имеет возможность в будущем увеличить их добычу. Он отметил, что Казахстан хотел бы поставлять в Украину большие объемы энергоресурсов, но сегодня существует проблема с их транспортировкой. Он напомнил, что сегодня на территорию Украины можно осуществлять поставки только через российские нефтепроводы.

В то же время, Н.НАЗАРБАЕВ рассказал, что сейчас ведутся переговоры между Казахстаном и Россией об увеличении почти в два раза объемов транспортировки нефти в год. Таким образом, по словам Н.НАЗАРБАЕВА, появится возможность увеличить поставки в Украину.

«Что касается российской компании «Транснефть» (с которой идут переговоры – УНИАН), то надо вместе с Россией на троих договариваться по этому вопросу», - отметил Н.НАЗАРБАЕВ.

В то же время, говоря о проекте Одесса-Броды, он подчеркнул, что еще существует много нерешенных вопросов. «Вопрос Одесса-Броды остается открытым», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ, в очередной раз подчеркнув, что нужно договариваться с российской стороной для того, чтобы нефть попала в Одесский порт.

В то же время, по словам Н.НАЗАРБАЕВА, существует и альтернативный вариант транспортировки нефти через Баку. Он подчеркнул, что в этом направлении Казахстан также ведет работу. В частности, сейчас восстанавливается трубопровод от Баку в Черное море и через этот терминал будут осуществляться поставки в Украину и Европу.