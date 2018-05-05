Представитель украинской диаспоры из Венгрии незаконно посетил оккупированный Крым - посол

Год назад он совершил визит в Алушту с нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

Представитель украинской диаспоры из Венгрии Анатолий Бурый год тому назад незаконно посещал временно оккупированный Крым. Об этом посол Украины в Венгрии Любовь Непоп написала на своей странице в соцсети.

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Она рассчитывает, что украинская община Венгрии даст надлежащую оценку таким действиям Бурого и в этой связи обратилась в Государственное и Столичное самоуправление украинцев Венгрии.

Непоп добавила к сообщению фото своего обращения от 5 мая на имя президента Государственного самоуправления украинцев Венгрии и председателя Столичного самоуправления украинцев Венгрии.

В документе Непоп отмечает, что посольство Украины в Венгрии получило информацию о том, что Бурый в мае 2017 года «осуществил визит в город Алушта, Автономная республика Крым, с нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё».

Отмечается, что во время этого визита Бурый «выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях в качестве так называемого руководителя венгерской делегации мэрии Будапешта, продвигая идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационными властями Автономной Республики Крым в нарушение действующего законодательства Украины и международных норм и духа установленного международного санкционного режима в отношении страны-оккупанта».

«Указанное подтверждается видеоматериалом, в котором Бурый дает интервью местному оккупационному телеканалу», - добавила посол.

Она подчеркнула, что действия Бурого, которые «направлены на поддержку незаконной временной оккупации Россией Автономной республики Крым, на создание иллюзии международного признания и официальных контактов с оккупационными властями, нарушают законодательство Украины и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, идут в разрез с официальной позицией Венгрии, которая признает территориальную целостность Украины и придерживается международной политики непризнания попытки аннексии АРК».

Посол призвала довести соответствующую информацию к сведения всех депутатов Государственного и Столичного самоуправления украинцев Венгрии.