Представитель украинской диаспоры из Венгрии незаконно посетил оккупированный Крым - посол
Представитель украинской диаспоры из Венгрии Анатолий Бурый год тому назад незаконно посещал временно оккупированный Крым. Об этом посол Украины в Венгрии Любовь Непоп написала на своей странице в соцсети.
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Она рассчитывает, что украинская община Венгрии даст надлежащую оценку таким действиям Бурого и в этой связи обратилась в Государственное и Столичное самоуправление украинцев Венгрии.
Непоп добавила к сообщению фото своего обращения от 5 мая на имя президента Государственного самоуправления украинцев Венгрии и председателя Столичного самоуправления украинцев Венгрии.
В документе Непоп отмечает, что посольство Украины в Венгрии получило информацию о том, что Бурый в мае 2017 года «осуществил визит в город Алушта, Автономная республика Крым, с нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё».
Отмечается, что во время этого визита Бурый «выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях в качестве так называемого руководителя венгерской делегации мэрии Будапешта, продвигая идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационными властями Автономной Республики Крым в нарушение действующего законодательства Украины и международных норм и духа установленного международного санкционного режима в отношении страны-оккупанта».
«Указанное подтверждается видеоматериалом, в котором Бурый дает интервью местному оккупационному телеканалу», - добавила посол.
Она подчеркнула, что действия Бурого, которые «направлены на поддержку незаконной временной оккупации Россией Автономной республики Крым, на создание иллюзии международного признания и официальных контактов с оккупационными властями, нарушают законодательство Украины и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, идут в разрез с официальной позицией Венгрии, которая признает территориальную целостность Украины и придерживается международной политики непризнания попытки аннексии АРК».
Посол призвала довести соответствующую информацию к сведения всех депутатов Государственного и Столичного самоуправления украинцев Венгрии.