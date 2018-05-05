В Азербайджане задержали подозреваемого в избиении депутата Найема

Начаты экстрадиционные процедуры.

В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом проинформировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он напомнил, 29-ти летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, украинские правоохранители объявили в розыск еще 2 мая.

Сегодня, 5 мая, азербайджанские правоохранители по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты экстрадиционные процедуры.

«Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избраны меры пресечения. Четвертый участник через 20 минут после события заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», - отметил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании удостоверений о временном проживании, еще один - гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Даниила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

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3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать места жительства в период с 23.00 до 06.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ, он объявлен в розыск.

Адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО "Диаспора чеченского народа", подчеркивал, что Магомед-Амин Саитов вернется в Киев после окончания боксерского турнира в Баку, куда намеревался ехать еще до конфликта.