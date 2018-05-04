Двое подозреваемых по делу Найема является племянником и сыном председателя ВОО "Диаспора чеченского народа"

В организации подчеркивают, что "чьими бы детьми они ни были, они совершили правонарушение и они должны ответить по закону".

Двое подозреваемых по делу о нападении на народного депутата Украины от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема - Магомед-Салих Саитов и Магомед-Амин Саитов - являются племянником и сыном главы Всеукраинской общественной организации "Диаспора чеченского народа" Данила Гончарова.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили представители ВОО "Диаспора чеченского народа".

Так, представитель организации Салман Садаев, отвечая на вопрос журналистов относительно информации о том, что один из участников конфликта якобы является родственником, а именно племянником Гончарова, сказал: "Да, это правда. Есть один из них, даже двое, которые имеют с ним родственные отношения. Мы это не скрываем. Но это не говорит о том, что каким-то образом мы оправдываем своих ребят".

Он добавил, что "чьими бы детьми они ни были, они совершили правонарушение и они по закону должны ответить".

"Их отец - очень уважаемый человек. Их отец очень много сделал для чеченцев в Украине, для диаспоры, для тех мероприятий, которые мы проводим. И он очень много сделал для развития нашего украинского общества", - добавил Садаев.

После пресс-конференции адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО "Диаспора чеченского народа", уточнил, что Магомед-Салих Саитов и Магомед-Амин Саитов являются, соответственно, племянником и сыном Гончарова.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меры пресечения в виде домашних арестов с запретом покидать места жительства в период с 23.00 до 06.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата – Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел самолетом в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск. Адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО "Диаспора чеченского народа", подчеркивает, что Магомед-Амин Саитов вернется в Киев после окончания боксерского турнира в Баку, куда Саитов собирался ехать еще до конфликта.