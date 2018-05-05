Суд перенес на 7 мая рассмотрение дела бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков

Ранее сообщалось, что судебное заседание относительно меры пресечения Лусварги состоится 6 июня.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с 6 июня на 7 мая перенес рассмотрение дела против гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сегодня нам стало известно, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который должен рассмотреть и провести подготовительное заседание по делу Рафаэля Маркуса Лусварги 6 июня, перенес дату подготовительного заседания на понедельник, 7 мая. Следовательно, сейчас готовим документы для командировки прокурора для участия в этом заседании", - сказала она.

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По словам Максимец, 7 мая прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании Лусварги меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Киеве националисты поймали бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков. Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а потом решили отвести в СБУ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что гражданин Бразилии Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).

Через некоторое время к активистам, которые привели бразильца к зданию СБУ, вышли сотрудники ведомства. Один из них, не назвав себя, заявил, что обвинительный акт в отношении мужчины, которого привели националисты, сейчас рассматривается судом первой инстанции.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook сообщила, что с Лусварги общаются сотрудники спецслужбы.

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Впоследствии в связи с большим общественным интересом СБУ обнародовала разъяснение относительно ситуации с гражданином Бразилии. Отмечается, что Лусварги был задержан сотрудниками СБУ в октябре 2016 года.

В отношении иностранца следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальона «Викинг» террористической организации "ДНР".

В СБУ отметили, что во время расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор за процедурные нарушения. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил дело против Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, которым оно рассматривается по существу и в исключительные полномочия которого входит вопрос относительно меры пресечения, отметили в СБУ.