МОН: для поступления крымчан в украинские вузы по упрощенной процедуре будут действовать 35 образовательных центров

В министерстве отмечают, что через эти центры абитуриенты из Крыма могут поступать в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре – без сдачи ВНО.

В Министерстве образования и науки заявляют, что для поступления крымчан в украинские вузы по упрощенной процедуре будет действовать 35 образовательных центров «Крым-Украина».

Как сообщает пресс-служба МОН, образовательные центры будут работать с 4 июня и до 28 сентября в Днепре, Львове, Киеве, Харькове, Херсоне, а также Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

В министерстве отмечают, что через эти центры абитуриенты из Крыма могут поступать в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре – без сдачи ВНО.

Как и в прошлом году, поступающим с аннексированного полуострова будут предоставлены квоты на места госзаказа.

«В 2016 году по бюджетным квотам были предусмотрены полторы тысячи мест, в 2017 – уже 2600. В нынешнем году эта цифра должна быть не меньше, и изменились не только сроки работы образовательных центров, но и сроки подачи документов и зачисления на обучение», – рассказала представитель МОН Светлана Кретович.

Для поступления по гарантированной квоте на бюджет абитуриенты должны подать заявление в один из таких центров, заполнить образовательную декларацию (о предметах, изучавшихся ранее) и сдать два экзамена (по украинскому языку и истории Украины) в форме ГИА и один по профессиональном направлении.

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Через образовательные центры «Крым-Украина» можно поступить в те вузы, на базе которых они действуют.

В МОН добавляют, что если абитуриент желает учиться в любом другом вузе Украины, то он может поступать и по общей процедуре.

В Министерстве образования и науки ранее заявляли, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 2 апреля в Украине зарегистрированы 1 492 590 переселенцев из Донбасса и Крыма.