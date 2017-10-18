Минобразования обнародовало правила вступительной кампании на 2018 год

В 2018 году абитуриенты смогут подавать семь заявлений на четыре специальности на место государственного и регионального заказа. При этом количество заявлений на контракт будет не ограничено. Такие правила приема в высшие учебные заведения на 2018 год утвердило Министерство образования и науки, сообщает Украинская правда.

Читайте такжеВ Минобразования заявили о проблемности вступительной кампании и объяснили причиныСогласно правилам, в 2018 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования в 2016, 2017 и 2018 годов.

При этом оценки по иностранным языкам будут учитываться только по сертификатам за 2018 год.

В 2018 году абитуриенты, которые поступают на основе полного общего среднего образования на дневную и заочную формы обучения, будут подавать заявления только в электронной форме (из этого правила, правда, будут несколько исключений).

В 2018 году регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка необходимых документов начнется 2 июля и закончится 25 июля.

Прием заявлений и документов начнется 12 июля.

Лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подать заявки до 20 июля.

Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания – до 26 июля.

Творческие конкурсы будут проводиться в несколько этапов с 14 по 26 июля; вступительные экзамены – с 21 по 26 июля; собеседования – с 21 до 23 июля включительно.

Рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению, должен быть сформирован и обнародован не позднее 1 августа.