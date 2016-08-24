"Вернуться в Россию на танках": Иностранцы-добровольцы рассказали, почему решили воевать за украинский Донбасс

Почему добровольцы оставили родину, рискуют жизнью за свободу другой страны и что получают от нее, расказали сами иностранцы в интервью изданию "Новое время".

Биография Олега Бутусина идеально подошла бы какому-нибудь приверженцу “русского мира”: морской офицер запаса из Владивостока, православный традиционалист, земледелец, отец десяти детей, а в прошлом - член российского казачества.

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Находясь на Кубани, он сам увидел, как РФ по воздуху и железной дороге поставляла на Донбасс личный состав, вооружения и боеприпасы для “ДНР- ЛНР”. “В этот момент я понял, что не могу не поехать в Украину, - признается доброволец.- Потом детям было бы стыдно смотреть в глаза”.

“Когда я пересек границу (украинскую - УНИАН), было такое впечатление, что попал домой: здесь я встретил столько прекрасных людей. Друзья, нажитые в России за 40 с лишним лет, оказались дешевками”,- говорит Бутусин. И, заговорщицки улыбаясь, добавляет: “Вернуться обратно я смогу только на танках с карательной экспедицией. Могу помочь вешать Путина”.

Предприниматель из Великобритании Конрад Каминский бросил налаженный быт и отправился в Украину воевать против российского агрессора. “У меня были личные причины,- поясняет он.- Я поляк, родился в Польше, но мои предки были очень сознательными украинцами: дед и прадед - члены ОУН. Я знал Украину, бывал здесь”. В Киеве Каминский вышел на добровольческий батальон Донбасс.

“Мы, как цыганский табор,- воевали повсюду, где были самые страшные события. Все в разной форме, на легковых машинах, но воевали мы отлично...", - рассказал Каминский.

“Когда начался Майдан, все кричали, что мы с украинцами братья по крови, все поддерживали Майдан. А потом им (членам патриотическго клуба) заплатили, и они пошли воевать за “ДНР / ЛНР”, - вспоминает россиянка Юлия Толопа .

Россиянка из Кисловодска участвовала в протестах на Майдане, затем почти год провела на передовой в составе добровольческого батальона "Айдар".

Доброволец из Беларуси с позывным Кедр воевать в Украину приехал летом 2014 года с несколькими соотечественниками: примкнули к "Правому сектору" в качестве отдельной тактической группы "Беларусь". Последующие два года Кедр провел в боях, пройдя Пески, Дебальцево, зону подле Донецкого аэропорта. Последние несколько месяцев лечил в тылу последствия контузии, но в сентябре вновь отправится на передовую.

В том, что война будет, Кедр почти не сомневается. Считает, что, несмотря на все недостатки, власть в Минске все же недоста - точно пророссийская. Поэтому, мол, российские танки вполне могут понести “русский мир” в города вроде белорусского Могилева.

Новости о протестах на Майдане застали Никиту Макеева во время отпуска в Таиланде. Решение поехать в Украину появилось позже - когда друзья Макеева по военно-патриотическому клубу, в том числе действующие контрактники российских вооруженных сил, отправились воевать на Донбасс на стороне боевиков.

“Я понял: это уже прямая интервенция, необъявленная война, - говорит питерец. - Мы не могли сражаться с режимом в самой России, поэтому нужно было помочь Украине. И через месяц я уже был здесь”.

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