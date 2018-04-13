Эксперт прокомментировал скандальное заявление российского священника об оккупации Левобережной Украины (видео)

Яременко назвал фанатиков, подстрекающих к войне, самой большой опасностью на сегодняшний день.

Нельзя не обращать внимания на абсурдные, однако агрессивные заявления фанатиков в России, которые призывают к войне.

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Об этом в эфире "Права на владу" на телеканале 1+1 заявил глава "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

Так Яременко прокомментировал громкое заявление российского протоиерея Всеволода Чаплина о том, что надо захватить Левобережную Украину.

"Вот вам православный терроризм в чистой воде... Эти фанатики, которые подстрекают к войне, они и являются самой большой опасностью на сегодняшний день... Только абсолютно полные безумцы могут желать вот такого и призывать к такому и говорить фразами, которые говорит якобы пастор и священник", - подчеркнул эксперт.

Ранее священник РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что в переговорах с США Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать Левобережную Украину.

Слова священника вызвали бурные эмоции в сети. Пользователи обвинили его в религиозном экстремизме и терроризме.