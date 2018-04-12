Российский священник предложил обменять Асада на часть Украины: в сети посмеялись и обвинили его в экстремизме

Пост священника вызвал бурные эмоции в сети. Пользователи обвинили священника в религиозном экстремизме и терроризме.

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что в переговорах с США Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать левобережную Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Требуют отстранить Асада – можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже не жизнеспособны). Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней.

Главное же – нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью?", - считает Чаплин.

Слова священника вызвал бурные эмоции в сети. Пользователи обвинили священника в религиозном экстремизме и терроризме.

Как сообщал УНИАН, ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвала фотография Чаплина в одном из ресторанов сети McDonald's. Тогда Чаплин заявил, что ел постную пищу в McDonald's и не видит в этом греха. Он добавил, что если бы была создана подобная сеть быстрого питания с русской кухней, он ходил бы туда.