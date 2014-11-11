В Керчи переходят с мяса на рыбу

Как сообщает корреспондент сайта Крым.Реалии,торговцы мясом жалуются, что объемы продаж у них значительно сократились, после того как цены на хамсу упали.

«Как хамса пошла, мясо практически не берут. Все перешли на рыбу», – рассказал корреспонденту сайта Крым.Реалии один из предпринимателей Керчи.

Килограмм говядины на рынке стоит от двухсот рублей, в то время как свежая хамса уже продается по пятьдесят, «вчерашнюю» же можно купить за 30–40 рублей.

Любимая керчанами рыба подешевела неделю назад. До этого цены на хамсу были едва ли не рекордными: 150– 200 рублей за килограмм.

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Для продажи хамсы керченские власти выделили дополнительные торговые места в разных районах города.

Рыбаки тем временем жалуются на отсутствие рынков сбыта: украинский закрыт, а на российский не пускают местные бизнесмены.

Как сообщалось ранее, в аннексированной Керчи объявили о вылове более 100 тонн азовской хамсы с начала осенней путины. В этом году массовый вылов хамсы начался с 15 октября.