В Крыму переименовали кофе "американо" в "россияно"
11:39, 07 ноября 2014Общество
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В некоторых кафе Крыма "американо" переименовали в "россияно" и "крымский" кофе.
REUTERS
Об этом пишет Business Insider.
Одна из кофеен сообщила своим посетителям "В связи с нестабильной геополитической ситуацией, у нас нет кофе "американо". Заказывайте кофе "крымский".
На некоторых автоматах с кофе также есть опция "россияно".
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Oh Russia: Coffee places in Crimea now selling "Russiano" instead of "Americano." pic.twitter.com/ysBHQq8uvx
— Tanya Lokot (@tanyalokot) November 6, 2014
Справка. "Американо" - это эспрессо, разбавленный горячей водой. Этот вариант кофе появился, когда американские солдаты во Второй мировой войне разбавляли итальянский кофе, чтобы он был больше похож на их домашний по вкусу.
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