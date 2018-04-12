Парад с советскими флагами в Кривом Роге: командира нацгвардейцев понизили в должности (документ)

В феврале этого года бойцы Нацгвардии прошли по центральным улицам Кривого Рога и несли флаги с запрещенной коммунистической символикой.

Командира воинской части, нацгвардейцы которой прошли в Кривом Роге под советскими флагами, Вячеслава Мельника понизили в должности.

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Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины в ответ на запрос Слідства.Інфо.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой.

В Нацгвардии сообщили, что по данному факту полиция начала расследование за пропаганду коммунистического режима (ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины). Военным может грозить лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.