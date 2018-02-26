Полиция открыла дело из-за «парада» с советской символикой в Кривом Роге

Маршем нацгвардейцев по случаю годовщины освобождения города заинтересовались правоохранители.

В Кривом Роге правоохранители открыли уголовное производство из-за использования красных знамен военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов.

Читайте также "Срежут советский герб": Вятрович рассказал о декоммунизации памятника "Родина-мать"Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации управления полиции Кривого Рога, производства начато по ч.1 ст.436-1 (публичное использование коммунистической символики) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге на параде в честь 74-й годовщины освобождения города от нацистов нацгвардейцы несли красные флаги с советской символикой. В Национальной гвардии Украины по данному факту назначено служебное расследование.