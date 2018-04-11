В Украине демократические показатели снизились впервые с 2014 года – доклад

Украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.

В Украине впервые со времени революции Достоинства в 2014 году, зарегистрирован спад показателей демократических процессов.

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В целом в 2018 году зарегистрирован наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования положения в странах переходного периода. Об этом говорится в докладе под названием "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму", обнародованном международной неправительственной организацией Freedom House.

19 из 29 стран, проанализированных в докладе, показали, что уровень развития демократии в 2018 году снизился. Уже второй год подряд авторы доклада констатируют, что среди этих стран наблюдается больше консолидированных авторитарных режимов, чем консолидированных демократий.

"Политика нелиберальной демократии становится новой нормой в Европе", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамовитц.

По его словам, управляемым правительством клеветническим кампаниям, направленным против организаций гражданского общества, журналистов и политической оппозиции, проложили путь в России и Центральной Азии, но они все чаще применяются в целом регионе. Это уже не проблема, которая существует в одной или в двух странах. Для защиты демократии, лидеры должны противодействовать нападениям на демократические принципы, в частности, когда эти нападения совершаются недалеко от дома», - заявил Абрамовитц.

«То, что творится в Центральной и Восточной Европе нельзя отделить от того, что происходит в Европе в целом», - добавил он. «Никто не защищен от нормализации нелиберальных идей», - подчеркнул президент Freedom House.

Относительно Украины, авторы доклада отмечают, что впервые со времени революции 2014 года, зарегистрирован спад показателей демократических процессов. С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке Украины, украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.

«Нападения на гражданское общество и политических оппонентов подорвали движущую силу процесса реформ в Украине», - отметил директор проекта «Страны в переходном периоде» Нейт Шенкан.

Он указал на то, что хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик. Окно возможностей для Украины не закрылось, но оно сузилось, отметил Шенкан. Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса в публичных дебатах только потому, что они критикуют правительство.

Доклад под названием «Страны в переходном периоде» публикуется ежегодно, начиная с 1995 года. Он охватывает29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, а также Центральной, Восточной Европы и Балкан.