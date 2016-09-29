Freedom House назвал запрет Меджлиса признаком массовых репрессий против крымских татар

Об этом говорится в заявлении организации в ответ на решение Верховного суда России, которым оставлено в силе решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и признано его «экстремистской организацией».

Как отметили в международной неправительственной организации, криминализация крымских татар углубляет кризис в вопросе соблюдения прав человека в Крыму.

«Решение суда о запрете Меджлиса является подтверждением того, что в Крыму происходят массовые репрессии в отношении этнического меньшинства», – сказал и.о. президента Freedom House Дэниэл Калингерт.

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«Теоретически, российские власти могут теперь наказать всех представителей крымскотатарского народа за их культурную, социальную и политическую активность – это пародия на правосудие, что является также самым свежим примером нарушения прав человека в Крыму», - добавил он.

В докладе Freedom House «Свобода в мире – 2016» Крым указан как территория, неподконтрольная Украине, и получил рейтинг «несвободный». Уровень соблюдения политических прав на полуострове оценен в 7 баллов, гражданских свобод – в 6 (7 – худшая оценка из возможных).

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

Сегодня, 29 сентября, Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.