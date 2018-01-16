Общественное вещание в Украине должно быть независимым - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отмечает, что Общественное вещание в Украине должно быть независимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе "Угроза безопасности Украины и других стран "Восточного партнерства". Чем можно ответить".

"Понятно, что усиление устойчивости общества означает также укрепление развития организаций гражданского общества", - заявил Мингарелли.

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Он сказал, что ЕС поддерживает в Украине организации, представляющие гражданское общество, а также средства массовой информации.

"Очевидно, что чрезвычайно важно для устойчивости украинского общества иметь сильные неправительственные организации, сильные объединения и профессиональные союзы, а также максимально независимые СМИ", - сказал Мингарелли.

"Мы должны быть реалистичными. Мы знаем, что СМИ находятся в руках государства и мощных экономических сил во всех странах, не только в этом регионе, но неизменно важно делать все возможное, чтобы иметь независимые СМИ, включая независимого Общественного вещателя", - заявил Мингарелли.

Он добавил, что ЕС прилагает усилия, чтобы способствовать достижению этих целей в Украине.