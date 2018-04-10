Эксперты огласили результаты тестирования сметаны и масла

Специалисты Центра экспертиз «ТЕСТ» исследовали 13 образцов сметаны и 10 образцов масла, купленных как в магазинах, так и на рынках. «Чистой репутацией» смогли похвалиться далеко не все испытуемые.

Для исследования эксперты приобрели в магазинах 10 образцов сметаны промышленного производства, еще 3 образца купили «с рук» на рынках Киева, Львова и Одессы. Вся домашняя сметана оказалась небезопасной – в ней нашли кишечную палочку. Особенно исследователей поразил продукт, купленный на базаре в Киеве. Вместо обещанных на словах 15% жира, в нем было 12,6% жира, причем немолочного, с очень высоким содержанием транс-жиров – почти 18% (при норме для маргаринов не более 8%). В продукте оказалось чрезвычайно мало молочнокислых бактерий, зато присутствовала кишечная палочка. Единственным преимуществом такой «сметаны» оказалась цена – продукт стоил гораздо дешевле других образцов.

«Самые дешевые образцы сметаны оказались откровенным фальсификатом, – отметил Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз «ТЕСТ». – Такие продукты не просто ненастоящие, они несут прямой вред организму. Поэтому наш совет потребителям: как бы вам ни хотелось сэкономить, не покупайте слишком дешевые продукты. Они и того не стоят».

Помимо исследования сметаны, провели тестирование и сливочного масла. Для этого отобрали 10 образцов продукции: 8 популярных торговых марок из магазинов, еще 2 образца развесного масла были куплены на рынках Киева и Львова у «бабушек». В продукте проверили содержание жира и поискали растительные жиры. К маслу из магазина замечаний не было, в отличие от базарных образцов.

Магазинные образцы, как сметаны, так и масла порадовали своей единогласной микробиологической безопасностью и достаточным содержанием полезных микроорганизмов. Кроме того, они содержали только молочный жир без каких-либо добавок и в заявленных количествах.

Среди отличников тестирования – сметана «Простоквашино». На сегодня, этот производитель первым среди всех открыл перед экспертами «ТЕСТа» двери своей фермы и завода и успешно прошел их проверку. Поэтому сметана была удостоена знака «Чистоту збережено».

Знак «Чистоту збережено» свидетельствует о том, что продукт изготовлен из чистого молока. А такое молоко соответствует трем основным критериям: оно было получено от здоровых коров, в нем нет никаких добавок, оно хранилось и транспортировалось при правильном температурном режиме.

Эксперты рекомендуют покупателям внимательно относиться к выбору таких популярных продуктов, как сметана и масло (результаты проверки всех производителей здесь), и напоминают: по-настоящему качественным и безопасным может считаться продукт, изготовленный ответственным производителем из чистого молока.