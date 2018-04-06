Больше всех День Независимости в Украине уважает молодежь - опрос

Меньше всех это праздник уважают люди пенсионного возраста.

Официальный праздник День Независимости Украины больше всех уважают представители молодежи - 20% опрошенных украинцев.

Как отмечается в результатах опроса Киевского международного института социологии, меньше всех этот праздник уважают люди пенсионного возраста - 11%.

В региональном разрезе День Независимости Украины больше уважают в западном регионе (24%), меньше всего - в южном регионе (9%).

"В центральном регионе "да" ответили 16% опрошенных, в восточном - 14%", - говорится в исследовании.

Также люди с начальным образованием меньше других любят День Конституции Украины и День Независимости Украины (2% и 10% соответственно) против 8% и 26% для людей с высшим образованием.

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Вместе с тем, в целом День Независимости занял 7 место среди самых популярных официальных праздников для украинцев- 16%. На 6 месте - День Победы (31%).

Киевский международный институт социологии проводил опрос общественного мнения с 9 по 18 февраля 2018 года в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондента. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинским властям территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5% .