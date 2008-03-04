СБУ задержала ”специалистов” по похищениям бизнесменов и дорогих авто

Служба безопасности Украины задержала членов особо опасной межрегиональной организованной преступной группировки, которые причастны к осуществлению ряда разбойных нападений, похищений бизнесменов и завладением автомобилями престижных марок.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, перед совершением преступления участники этой группировки организовывали наблюдение за будущими жертвами с целью установления мест их проживания, маршрутов передвижения, детального изучения образа жизни. В частности, на счету указанной группировки похищение одного из депутатов Днепропетровского областного совета в ноябре 2007 года, осуществленного днем в центре города. Похищенный был вывезен за пределы города, где его противозаконно удерживали и требовали 300 тысяч долларов США. Воспользовавшись временной потерей бдительности злоумышленников, мужчина смог убежать.

После неудачного похищения депутата областного совета группировка контрабандно переправила отобранный у жертвы автомобиль за границу и перешла на нелегальное положение. Злоумышленники, которые раньше уже отбывали наказание в местах лишения свободы, скрывались на территории ряда областей Украины и Российской Федерации.

Служба безопасности Украины провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения злоумышленников. В результате проведенной 3 марта с.г. спецоперации одновременно в городах Днепропетровске, Запорожье и Вышгороде Киевской области были задержаны трое участников ОПГ, которые непосредственно совершили преступление. В то же время были установлены заказчики похищения.

В настоящее время совместно с сотрудниками органов МВД Украины, которое расследует уголовное дело по факту похищения депутата, проводится комплекс первоочередных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на всестороннее расследование совершенного преступления.