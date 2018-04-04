Луценко меняет прокуроров в деле активиста Майдана Бубенчика из-за "неправильной квалификации действий"

Новую группу прокуроров возглавит заместитель Луценко Анжела Стрижевская.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия Бубенчика.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюка. После совещания принял решение о замене группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал Луценко.

Читайте такжеСуд отложил избрание меры пресечения активисту Майдана БубенчикуГенпрокурор отметил, что решение по новой квалификации действий Бубенчика, определению его статуса в производстве и возможной меры пресечения должно быть принято в течение сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил, что Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Читайте такжеДепутаты готовы взять на поруки Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев"Он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля в уголовном производстве об убийстве правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием. Также Донской заявил, что прокуратура будет требовать от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Уголовное производство о гибели “беркутовцев” и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до вчерашенего дня подозрений никому не объявляли.