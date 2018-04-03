На Харьковщине начались масштабные командно-штабные учения, призвали резервистов (фото)
На Харьковщине под руководством оперативного командования "Восток" начались масштабные командно-штабные учения по территориальной обороне, которые продлятся до 5 апреля.
Военкоматы отработают взаимодействие между штабом зоны терробороны в Харькове и всеми районными штабами, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
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В рамках практического мероприятия в Богодуховском районном военкомате уже успешно осуществлен призыв из запаса воинов-резервистов, которые временно стали в ряды роты охраны военного учреждения.
В среду, 4 апреля, состоится практическая фаза учений по территориальной обороне и выполнение бойцами роты охраны Богодуховского районного военкомата боевых стрельб из стрелкового оружия, отработка ими специальных тактических упражнений, условное обезвреживание вражеских мин.
Как сообщал УНИАН, в конце января в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины на базе одной из воинских частей на Харьковщине начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди.