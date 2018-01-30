В Сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов (фоторепортаж)

К учебным сборам привлечены более 700 военнообязанных.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины на базе одной из воинских частей в Харьковской области начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Сухопутных войск ВСУ.

«Для качественного проведения учебных сборов с резервистами развернут справочно-информационный центр и организовано всестороннее обеспечение вещевым имуществом, питанием, местами для отдыха. К учебным сборам привлечены более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Генштабе создали Совет для перехода резервистов от обязательной службы к контрактной

Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся именно для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям и участию резервистов в тактических учениях.

По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы.

Кроме того, во время проведения учебных сборов ежегодно проводятся индивидуальные собеседования с резервистами о прохождении военной службы по контракту.

«За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек», - добавили в Минобороны.