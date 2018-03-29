В водоканале объяснили, почему жителей Киева на сутки оставят без воды

При обследовании сотрудники водоканала выявили оборудование, находящееся в аварийном состоянии.

«Киевводоканал» частично ограничит водоснабжение в четырех районах столицы с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в связи с отключением от общей схемы насосной водопроводной станции «Крутогорная».

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Об этом во время брифинге 29 марта заявил первый заместитель директора, главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" Владимир Костюк, передает пресс-служба компании.

"Это позволит увеличить межремонтные сроки и уменьшить трудозатраты на профилактическое обслуживание, снизить износ насосного оборудования и повысить надежность и эффективность его работы, а также уменьшить потери воды в сети", – отметил Костюк.

Необходимость замены оборудования обнаружили при обследовании: четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии.

Полный список адресов, где произойдет отключение, смотрите по ссылке.