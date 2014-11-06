СБУ завела уголовное дело по факту гибели детей при обстреле школы в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

В свою очередь, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что «следователи Главного следственного управления СБ Украины возбудили уголовное производство по факту артиллерийского обстрела стадиона общеобразовательной школы № 63 в Донецке, в результате которого погибло двое и ранено четверо человек». По ее словам, уголовное производство открыто по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПосле обстрела школы в Донецке в РФ завели дело об "уничтожении русскоязычных"

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Донецкий городской совет заявляет о гибели двух и ранении трех подростков в результате попадания снаряда на спортивную площадку школы № 63.

Спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что обстрел школы велся из Макеевки, которая контролируется боевиками. Он написал в Twitter: «Снаряд, от которого погибли дети в Донецке, был выпущен из Макеевки, контролируемой террористами».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что проверяет информацию об обстреле школы в Донецке.

Главное следственное управление Следственного комитета России по факту артиллерийского обстрела школы в Донецке возбудило уголовное дело по п.п. «а», «в», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 356 УК РФ (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; применение запрещенных средств и методов ведения войны). По словам руководителя ГСУ СК РФ Владимира Маркина, «по версии следствия, 5 ноября около 17 часов военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии по указанию высших командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, ВСУ и Нацгвардии провели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения школы № 63, расположенной по улице Степаненко в Донецке. В результате погибли двое несовершеннолетних и еще троим местным жителям причинен вред здоровью различной степени тяжести». «Как полагает следствие, вышеупомянутые должностные лица осуществляли артиллерийский обстрел с целью уничтожения национальной группы русскоязычного населения, проживающего на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики». При этом были нарушены положения ряда международных конвенций, в частности Конвенции о правах ребенка, а также Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему, подписанных в Минске в сентябре», - заявил Маркин.