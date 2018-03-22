Задержание Савченко: реакция соцсетей (видео)

Соцсети отреагировали на материалы следствия по Савченко с юмором, но в то же время – с разочарованием.

Сегодня Верховная Рада Украины дала свое согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата, Героя Украины Надежды Савченко. Следователь СБУ прямо в здании парламента сообщил ей о подозрении, после чего она пешком отправилась в Службу безопасности.

Генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал депутатам ВР 28-минутное видео, на котором люди, похожие на Надежду Савченко и Александра Рубана обсуждают ввоз оружия из ОРДЛО в Украину и перспективы смены власти в стране в результате вооруженного переворота.

Соцсети традиционно отреагировали на материалы следствия по Савченко и решение парламента с юмором, но в то же время – с разочарованием, ведь еще недавно ее считали национальным героем.

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Так, сам Юрий Луценко после выступления в ВР опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором скандальный видеоролик Надежды Савченко совмещен с заявлениями главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о готовности его подразделений «брать Киев».

Справу Савченко активно коментують політики, експерти, журналісти та звичайні користувачі.

Скриншот - Twitter

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела внесенные 15 марта генпрокурором Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Депутаты дали свое согласие по всем трем представлениям.

Во время озвучивания представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР. Следователь Службы безопасности Украины прямо в здании ВР сообщил Савченко о подозрении. После этого она вместе со следователем пешком пошла в Управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола о её задержании.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению); ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.109; ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт); ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.