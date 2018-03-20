"Бабах! Що, вс**лися?":в сети появилось троллинг-видео с Надеждой Савченко

Имеет ли Савченко непосредственное отношение к созданию ролика, пока не известно.

В сети появилось странное 16-секундное видео с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде.

Ролик был опубликован на YouTube. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорит нардеп в нем, тролля своих коллег из ВР, стоя в зале парламента.

Никаких комментариев ни от Савченко, ни от ее сестры Веры по поводу видеозаписи пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.