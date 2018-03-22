Савченко собрала вещи для тюрьмы, ехала с ними в Раду - сестра

Она собрала все необходимые вещи, которые разрешены.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко на сегодняшнее заседание Верховной Рады ехала с необходимыми в тюрьме вещами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во Управлением Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области сообщила её сестра Вера Савченко.

На вопрос, была ли депутат готова к такому развитию событий сегодня, Вера Савченко ответила: «Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки РФ. Она собрала необходимые вещи, которые разрешены без металла, без шнурков. И эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами».

Вера Савченко также отметила, что ожидает реакцию украинский и мировой общественности на ситуацию вокруг её сестры.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела внесенные 15 марта генпрокурором Луценко представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Депутаты дали свое согласие по всем трем представлениям.

Во время озвучивания представления Луценко продемонстрировал народным депутатам видео, на котором лица, похожие на депутата Савченко и руководителя ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обсуждают план совершения теракта в ВР.

Следователь Службы безопасности Украины прямо в здании ВР сообщил Савченко о подозрении. После этого она вместе со следователем пешком пошла в Управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола о её задержании.

В ГПУ инкриминируют Савченко совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению); ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.109; ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт); ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.