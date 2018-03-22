Из-за сообщения о минировании с железнодорожного вокзала Харькова эвакуировали около тысячи человек

Полицейские осмотрели 25 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории. Никаких опасных предметов и веществ не выявлено.

В Харькове из-за ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около тысячи человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции вчера, 21 марта, около 20:42.

По сведениям полиции, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП.

Полицейские эвакуировали около тысячи человек и осмотрели 25 тыс. кв.м помещений и прилегающей территории.

Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Работниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению.