Боевики оставили более 40 тысяч жителей Луганской области без света, воды и отопления

Как говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации, вследствие повреждения населенные пункты района с населением 42 тыс. жителей, которые летом три месяца оставались без света, снова полностью обесточены. Из-за отсутствия электроэнергии прекратилась подача воды, отключено отопление.

"ЛЭП перебиты намеренно, поскольку никакие боевые действия на этой территории не велись. Намеренно также перебит восстановленный газопровод в Чернухином. Все это при том, что на подконтрольной Украине территории постоянно действуют веерные отключения электроэнергии, от которых страдают граждане, а за электроэнергию и газ, которую Украина поставляет ЛНР, никто не платит ни копейки", - отметил Москаль.

Председатель ОГА добавил, что, если в течение двух суток боевики своими силами не восстановят электроснабжение Станично-Луганского района и газоснабжения поселка Чернухино, а также не восстановят поврежденный газопровод возле села Сокольники, облгосадминистрация будет вынуждена обратиться к правительству Украины с просьбой принять адекватные меры в отношении поставок электричества, газа и воды на территорию ЛНР.

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Как сообщал УНИАН, Станично-Луганский район остается незащищенным от боевиков, от поселка к позициям террористов - всего полтора километра.

29 октября утром боевики обстреляли пгт Станица Луганская из минометов, артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. По словам председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, "боевики начали обстреливать поселок после того, как с огромными усилиями здесь восстановлено энерго - водо - и теплоснабжение, заработала банковская система, государственные учреждения, назначен председатель райгосадминистрации. К сожалению, восстановление Донбасса идет таким образом, что мы вкладываем в восстановительные работы 1000 грн, а боевики за один обстрел наносят ущерб на миллион».