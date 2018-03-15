"Очень приятно было": солдат почетного караула рассказал, как Порошенко надел ему шапку

Солдат объяснил, что поднять шляпу самостоятельно права не имел.

Во время церемонии приветствия австрийского президента с женой на Банковой произошел курьез. При салюте гостям у одного из солдат почетного караула упала шапка, которую обратно на голову бойцу вернул сам президент Украины.

Журналисты разыскали парня, которому Петр Порошенко уделил непротокольное внимание во время официального мероприятия, говорится в сюжете ТСН.

21-летний Николай – стрелок почетного караула президентского полка имени Богдана Хмельницкого, сам родом из Кривого Рога. Он подписал контракт на три года, служит уже почти год и стесняется избыточного к себе внимания.

Солдат объясняет, что поднять шляпу самостоятельно права не имел. "Никак нет. Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь", - говорит он. Шапка новая и Николаю по размеру, поэтому он уверен, что виноват случай. "Офицер, который стоял рядом со мной, при исполнении ритуала сбил ее шашкой. Получается, она сзади зацепилась и слетела", - пояснил Николай.

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Офицер сейчас на полигоне, за свою ошибку, уверяет солдат, он извинился. Николай признается, что для него то, что произошло, является событием, потому что хоть президента вблизи видел не впервые, но то, что тот подошел и надел на него фуражку, солдата удивило.

"Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог", - пояснил военный. Он рассказал, что Порошенко ничего ему не говорил. "Он просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие", - признался Николай.

За конфуз не ругали ни стрелков, ни руководство полка. "Все мы люди, каждый из нас в той или иной степени допускает ту или иную ошибку", - заверил заместитель командира батальона почетного караула Евгений Солодаев.

Теперь друзья в шутку называют Николая телевизионной звездой. Но в полку обещают президентское терпение не испытывать и последующие ритуалы проводить внимательнее.

Как сообщал УНИАН, 14 марта во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации президента Украины случился курьёз. Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю. Петр Порошенко, идя по красной дорожке после окончания официальной части церемонии, поднял шапку и вернул ее военном.