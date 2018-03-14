Улетела шапка: во время встречи Порошенко c президентом Австрии произошел курьез (видео)

13:50, 14 марта 2018
Курьёзы
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Соответствующее видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Петра Святослав Цеголко.

Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю.

Петр Порошенко, идя по красной дорожке после окончания официальной части церемонии, поднял шапку и вернул ее военному.

"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле", – подписал видео Цеголко.

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Теги: #курьез с Порошенко#Порошенко и шапка