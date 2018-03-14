Улетела шапка: во время встречи Порошенко c президентом Австрии произошел курьез (видео)

Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю.

Во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации президента Украины произошел курьез. Читайте также"Ешь салат, Рекс": Трамп заставил Тиллерсона съесть завядшую зелень - СМИ Соответствующее видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Петра Святослав Цеголко. Во время салюта президентам почетного караула шапка одного из военных упала на землю. Петр Порошенко, идя по красной дорожке после окончания официальной части церемонии, поднял шапку и вернул ее военному. "Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле", – подписал видео Цеголко.

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