"Он боролся до последнего, но болезнь его победила": в соцсетях отреагировали на смерть журналиста Терещенко

Друзья и коллеги Терещенко выразили свои споболезнования на своих страницах в соцсетях, а также поделились воспоминаниями о журналисте.

Вчера вечером от тяжелой болезни скончался известный тележурналист Олесь Терещенко. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на смерть журналиста.

Друзья и коллеги Терещенко выразили свои соболезнования на своих страницах в соцсетях, а также поделились воспоминаниями о журналисте.

Друзья и товарищи поделились архивными фотографиями с журналистом.

Также вспомнили о тяжелой болезни телеведущего. Как сообщал УНИАН, летом прошлого года стало известно, что у Терещенко рак.

Напомним, Олесь Терещенко был ведущим ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей. В течение последних лет работал на UA:Первый.