"Он боролся до последнего, но болезнь его победила": в соцсетях отреагировали на смерть журналиста Терещенко
11:53, 13 марта 2018Общество
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Друзья и коллеги Терещенко выразили свои споболезнования на своих страницах в соцсетях, а также поделились воспоминаниями о журналисте.
Пользователи соцсетей выразили свои соболезнования относительно смерти журналиста Терещенко / фото facebook.com/ot.profile
Вчера вечером от тяжелой болезни скончался известный тележурналист Олесь Терещенко. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на смерть журналиста.
Друзья и коллеги Терещенко выразили свои соболезнования на своих страницах в соцсетях, а также поделились воспоминаниями о журналисте.
Друзья и товарищи поделились архивными фотографиями с журналистом.
Также вспомнили о тяжелой болезни телеведущего. Как сообщал УНИАН, летом прошлого года стало известно, что у Терещенко рак.
Напомним, Олесь Терещенко был ведущим ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей. В течение последних лет работал на UA:Первый.
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