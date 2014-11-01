На Львовщине задержали мужчину, заказавшего убийство своего бизнес-партнера за $5 тысяч

Во Львовской области работники милиции задержали 31-летнего жителя Львова, который за вознаграждение в сумме 5 тыс. долларов заказал убийство своего бизнес-партнера.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержание состоялось во время передачи денег.

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