На Львовщине задержали мужчину, заказавшего убийство своего бизнес-партнера за $5 тысяч
12:41, 01 ноября 2014Общество
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Судом избрана мера пресечения в виде удержания под стражей.
Задержание состоялось во время передачи денег / Фото УНИАН
Во Львовской области работники милиции задержали 31-летнего жителя Львова, который за вознаграждение в сумме 5 тыс. долларов заказал убийство своего бизнес-партнера.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, задержание состоялось во время передачи денег.
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